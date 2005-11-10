Turchia, Montella verso l'addio: Arda Turan possibile sostituto

Il rapporto tra Vincenzo Montella e la Turchia sarebbe arrivato al capolinea. Nelle ultime ore la Federazione avrebbe infatti deciso di interrompere il rapporto con il commissario tecnico italiano, che fino a questo momento aveva mantenuto la fiducia dei vertici federali.

A pesare sulla posizione dell'allenatore sarebbero soprattutto gli ultimi risultati ottenuti dalla nazionale. Dopo le difficoltà incontrate ai Mondiali, la Turchia ha chiuso il proprio percorso in Nations League senza riuscire a conquistare nemmeno una vittoria nelle quattro gare disputate, confermando un momento particolarmente complicato.

Il ko contro l'Italia cambia il futuro di Montella

Fino a oggi la dirigenza turca, con il presidente Ibrahim Haciosmanoglu in prima linea, aveva continuato a sostenere Montella, confermandolo al centro del progetto della Nazionale. Gli ultimi risultati, però, avrebbero cambiato la situazione.

La sconfitta per 3-1 contro l'Italia sarebbe stata decisiva per il futuro del tecnico italiano. Il quarto ko nel girone di Nations League, con l'ultimo posto ormai certo, avrebbe infatti aumentato il malcontento all'interno della Federazione e portato alla decisione di interrompere il rapporto con Montella.

Arda Turan in pole per la panchina

In Turchia sono già iniziati a circolare i primi nomi per la successione. Quello che nelle ultime ore avrebbe guadagnato maggiore forza è Arda Turan, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, la Federazione starebbe valutando addirittura la possibilità di affidargli un doppio incarico: Arda Turan potrebbe quindi continuare a guidare lo Shakhtar e, contemporaneamente, assumere la guida della Nazionale turca.