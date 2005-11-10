Chivu in scioltezza, Lazio a metà. Monza e Cagliari, che reazioni in amichevole

Ancora pochi giorni e i centri sportivi dei club di Serie A si ripopoleranno. Nel frattempo, quattro formazioni del massimo campionato italiano hanno scaldato i motori nelle rispettive amichevoli. Si parte dall'Inter di Cristian Chivu, che ha superato per 2-0 il Lumezzane in un test da due tempi di 35 minuti ad Appiano Gentile. Nonostante le numerose assenze, i nerazzurri hanno mantenuto un buon controllo della gara, sbloccando l'incontro al 14' con Henrikh Mkhitaryan e chiudendo definitivamente i conti al 62' con la rete del giovane Agbonifo.

A Formello la Lazio di Gennaro Gattuso ha impattato 3-3 contro la Juve Stabia, sotto gli occhi del presidente Claudio Lotito e del ds Angelo Fabiani. Tre reti ma anche disattenzioni difensive da sistemare. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Noslin, i campani hanno ribaltato la situazione portandosi avanti grazie alla rete di Buglio e alle prodezze dei due ex Fabio Maistro e Sana Fernandes, mentre i biancocelesti sono rimasti in scia con la deviazione vincente su tiro di Zaccagni; nel finale, dopo l'errore in disimpegno dello stesso Boer sfruttato da Noslin per l'assist a Pinamonti, l'ex Inter si è riscattato dal rigore fallito con il definitivo 3-3.

Il Cagliari di Fabio Pisacane conferma il proprio momento di forma aggiudicandosi il 'Trofeo Vallecas' nell'amichevole internazionale disputata a Madrid contro il Rayo Vallecano. Dopo un primo tempo sbloccato al 24' dalla rete di Alvaro e contenuto dalle grandi parate di Radunovic per evitare il peggio, i rossoblù sono riusciti a rimanere in partita fino all'incisivo finale di gara: al 90' un tap-in vincente di M'Bala Nzola su assist di Sugamele ha riequilibrato le sorti dell'incontro sull'1-1. La sequenza dei calci di rigore si è infine risolta a favore dei sardi grazie all'ultimo ed esecutivo penalty trasformato da Ze Pedro, che ha assegnato il successo finale ai sardi.

Infine, il Monza di Ivan Juric ha chiuso la sosta internazionali raccogliendo un prezioso 2-2 sul campo dei francesi del Brest al termine del match allo Stade Francis-Le Blé. Passati in vantaggio nel primo tempo con la firma di Dany Mota, i brianzoli hanno subito la reazione dei padroni di casa nella ripresa, incassando l'autogol di testa di Yvan Maye dopo 50 secondi e la rete del sorpasso di Ibrahim Kanté al 57'; le contromosse di Juric (dentro Cutrone, Carboni, Colombo e Folorunsho) hanno però ridato spinta al Monza, capace di agguantare il pari all'89' grazie a un potente diagonale mancino del neoentrato Omari Forson.