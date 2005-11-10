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Marotta, Akanji e Zielinski in coro: l’Inter si sente ancora la più forte. E vuole vincere tutto

Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
08.10.2026 00:49I fatti del giorno
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Dal presidente ai protagonisti in campo, a Milano filtra grande fiducia: Chivu convince e l’ambizione resta quella di arrivare fino in fondo ovunque
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter riparte con una convinzione condivisa - e sbandierata - a ogni livello: la squadra di Cristian Chivu si considera ancora quella da battere e non vuole scegliere tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Dal palco del premio Gentleman, Piotr Zielinski ha fissato il concetto: “Siamo una grande squadra, quella da battere”. Il polacco non nasconde l’obiettivo massimo: “Siamo forti, puntiamo a vincere tutto. Non è da tutti comandare al Bernabeu”. Anche se poi i nerazzurri in casa del Real Madrid hanno perso, le rimonte viste nelle ultime settimane non lo preoccupano: l’Inter ha dimostrato di saper reagire anche dopo partenze complicate, pur con l’intenzione di evitare di dover sempre rincorrere.

Marotta e Akanji: nessuno vuole scegliere

La stessa ambizione arriva da Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro, parlando del possibile Triplete, ha ricordato il precedente del 2010 e ribadito che “il diritto è quello di sognare”. Ancora più netto Manuel Akanji, che ha escluso qualsiasi compromesso sugli obiettivi: “Proveremo a vincere tutto”. Alla domanda se firmerebbe per Scudetto e Coppa Italia, la risposta è stata altrettanto chiara: “No, non firmo. Voglio vincere tutto”.

Il filo comune riguarda anche Chivu. Zielinski lo considera “una grandissima persona e un ottimo allenatore”, mentre Akanji ne sottolinea il lavoro nella gestione del gruppo e la capacità di ottenere il massimo dai giocatori. Dopo la lunga sosta, l’Inter entra così in un blocco di nove partite con una certezza interna molto forte: può vincere tutto. Intanto l'obiettivo, in Europa, è fare meglio dei playoff persi l'anno scorso con il Bodo/Glimt.

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