Che sorprese in amichevole: Juventus e Napoli ko, pari del Milan, vince solo il Frosinone

Mentre la Nazionale azzurra ha disputato la sua terza partita di Nations League fermando la Francia allo Stade de France e pareggiando 1-1 grazie alla rete di Bastoni dopo quella di Olise, diverse squadre di Serie A hanno messo un po' di benzina nelle gambe in vista del ritorno del campionato, in programma a partire da sabato 10 ottobre. Sei partite andate in scena nel pomeriggio, dove non sono mancate le sorprese (in negativo).

Juve e Napoli ko, pari del Milan, sorride solo il Frosinone

Partiamo dall'unico risultato positivo che arriva da Frosinone, dove la formazione di Massimiliano Alvini conferma il suo momento più che positivo avendo la meglio per 2-1 contro il Benevento grazie alle reti di Cittadini e Calò. Perdono a sorpresa Juventus e Napoli, battute rispettivamente da Cremonese e Avellino. Sconfitta di misura per i bianconeri di Luciano Spelletti, alla Continassa la decide il gol in avvio di Bonazzoli. Va peggio agli uomini di Max Allegri, travolti 2-0 a Castelvolturno dalle reti di Venturi e Di Maggio e che devono fare i conti anche con l'infortunio di Costantino Favasuli, il quale ha riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. E' finita invece 1-1 la sgambata in amichevole tra Milan e Padova, con il gol del giovane Ossola pareggiato da Sgarbi.

Prima per Gilardino col Parma, De Rossi ko a Bucarest

Prima (non ufficiale) per Gilardino alla guida del Parma, che nel pomeriggio non è andato oltre l'1-1 contro la Virtus Entella. A sbloccarla è l'argentino Romero prima del pareggio ligure firmato da Guiu. Non riesce a trovare il bandolo della matassa nemmeno in amichevole il Genoa di Daniele De Rossi, battuto a Bucarest dal Rapid per 2-0. La sconfitta non è però la notizia peggiore arrivata dal test in Romania per il Genoa: nella ripresa Lorenzo Colombo è stato costretto a uscire per un problema alla caviglia a una settimana dal match contro la Fiorentina.