Mourinho dimentica l'Inter: "Roma è diversa, per me entrare all'Olimpico non ha eguali"

Tra pochi giorni José Mourinho sfiderà la sua Roma per la prima volta da ex. Il tecnico del Real Madrid ne ha parlato nel corso della sua lunga intervista: "Mi devo preparare, Roma per me è Roma… Arrivare allo stadio, il tunnel dell'Olimpico, andare in panchina… Non posso fare il bugiardo e dire che è uguale ad andare in un altro stadio. Io devo pensare solo al Real Madrid quando andrò là però".

Che accoglienza si aspetta all'Olimpico? Uno striscione?

"Non mi aspetto niente, solo rispetto. Ancora non mi sono iniziato a preparare per quella partita, né dal punto di vista dell'allenatore, né dal punto di vista dell'ex. Mi devo difendere, prepararmi al meglio per fare il mio lavoro nel modo giusto. Devo concentrarmi e cercare di dimenticarmi dove sono, ho fatto questo quando sono tornato al Chelsea, contro l'Inter qualche anno fa, però Roma è diverso, sarà la prima volta che farò la strada che ci porta allo stadio senza una passione incredibile dei tifosi giallorossi. Devo preparare anche i miei giocatori, anche se sono di un livello altissimo, devo prepararli a una bellezza estrema".

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