Probabili formazioni Serie A, 22^ giornata LIVE: Saelemaekers ci prova, Dybala con Soulé

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 22^ giornata di Serie A:

INTER-PISA 6-2 - Il tabellino

Marcatori: 11', 23' Moreo (P), 39' Zielinski rig. (I), 40' Lautaro (I), 47' pt Esposito (I), 35' st Dimarco (I), 41' st Bonny (I), 48' st Mkhitaryan (I)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique (33' Dimarco), Mkhitaryan, Zielinski, Sucic (15' st Barella), Carlos Augusto (34' st Akanji); Lautaro (34' st Bonny), Esposito (15' st Thuram). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo. All.: Chivu.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer (24' st Lorran), Marin (1' st Piccinini), Angori (24' st Leris); Moreo, Tramoni (1' st Akinsanmiro); Meister (40' Durosinmi). A disposizione: Nicolas, Bozhinov, Caracciolo, Loyola, Højholt, Buffon, Tomas Esteves. All.: Gilardino.

Le pagelle di Inter-Pisa

---------------------------

COMO-TORINO 6-0 - Il tabellino

Marcatori: 8', 21' rig. st Douvikas, 16' Baturina, 14' st rig. Da Cunha, 25' st Kühn, 31' st Caqueret

Ammoniti: Pedersen (T)

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone (23' st Sergi Roberto), Da Cunha; Jesus Rodriguez (23' st Kühn), Nico Paz (28' st Smolcic), Baturina (23' st Caqueret); Douvikas (28' st Moreno). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Diego Carlos, Addai, Van der Brempt. All.: Fabregas

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze (23' st Obrador), Ismajli (21' Maripan), Coco; Pedersen, Ilkhan (22' st Anjorin ), Casadei, Lazaro; Vlasic; Ngonge (22' st Zapata), Adams. A disp.: Israel, Siviero, Burguera, Perciun, Gabellini, Njie, Pellini, Acquah. All.: Baroni

Le pagelle di Como-Torino

---------------------------

FIORENTINA-CAGLIARI 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 31’ Kilicsoy (C), 2’ st Palestra (C), 29’ st Brescianini (F)

Ammoniti: Pongracic (F), Caprile (C), Mina (C), Zé Pedro (C), Comuzzo (F

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (15’ st Brescianini); Fagioli, Mandragora (1’ st Fabbian), Ndour (15’ st Harrison); Solomon (38’ st Fortini), Piccoli, Gudmundsson. A disp.: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo. All.: Vanoli.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (35’ st Zappa), Adopo, Mazzitelli (35’ st Prati), Gaetano, Obert (35’ st Idrissi); Kilicsoy (26’ st Borrelli), Esposito (19’ st Sulemana). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Cavuoti, Dossena, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane.

Le pagelle di Fiorentina-Cagliari

---------------------------

LECCE-LAZIO 0-0 - Il tabellino:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti (44' st Morente), Stulic (19' st Cheddira), Banda (19' st Sottil). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N'Dri, Pérez, Jean, Kouassi, Drame, Ngom, Maleh. All.: Di Francesco

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (28' st Pellegrini), Gila (19' st Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino (19' st Dele-Bashiru), Basic; Cancellieri (36' st Isaksen), Dia (19' st Ratkov), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Tavares, Belahyane, Hysaj, Farcomeni. All.: Sarri

Le pagelle di Lecce-Lazio

---------------------------

SASSUOLO-CREMONESE 1-0 - Il tabellino

Marcatori: 3' Fadera

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné (38' st Iannoni), Matic, Lipani (14' st Thorstvedt); Fadera (14' st Berardi), Moro (26' st Pinamonti), Laurienté (26' st Pierini). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx. All.: Grosso

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (36' st Faye), Baschirotto, Bianchetti (36' st Folino); Barbieri (1' st Johnsen), Collocolo (22' Zerbin), Grassi (22' st Floriani Mussolini), Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini. All.: Nicola

Le pagelle di Sassuolo-Cremonese

---------------------------

ATALANTA-PARMA 4-0 - Il tabellino

Marcatori: 15’ rig. Scamacca (A), 24’ de Roon (A), 73’ Raspadori (A), 92’ Krstovic (A)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (1’ st Hien), Ahanor; Zappacosta, de Roon (35’ st Lookman), Ederson, Zalewski (16’ st Bernasconi); De Ketelaere (28’ st Pasalic), Raspadori; Scamacca (16’ st Krstovic). A disp.: Sportiello, Rossi, Kossonou, Kolasinac, Musah, Samardzic, Maldini, Sulamana. All.: Palladino

Parma (3-5-1-1): Corvi; Circati (1’ st Valeri), Troilo, Valenti; Del Prato, Sorensen (19’ st Ondrejka), Estevez (1’ st Oristanio), Keita (40’ st Ordonez), Britschgi; Bernabé; Benedyczak (1’ st Pellegrino). A disp.: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Cremaschi, Almqvist, Mikolajewski, Djuric. All.: Cuesta.

Le pagelle di Atalanta-Parma 4-0

---------------------------

GENOA-BOLOGNA 3-2 - Il tabellino

Marcatori: 35’ Ferguson (B), 47’ aut. Otoa (B), 62’ Malinovskyi (G), 78’ Ekuban (G), 91’ Messias (G)

Genoa (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez (28’ st Cornet); Norton-Cuffy (51’ st Zatterstrom), Frendrup, Ellertsson, Marin (10’ st Messias); Ekhator (10’ st Malinovskyi), Colombo, Vitinha (28’ Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Kumer, Sabelli, Masini, Cuenca, Thorsby, Onana, Nuredini. All.: De Rossi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe (28’ st Sohm), Odgaard (28’ st Vitik), Dominguez (16’ st Ravaglia); Immobile (28’ st Dallinga). A disp.: Pessina, Holm, Helland, De Silvestri, Orsolini, Moro, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro. All.: Italiano

Genoa-Bologna, le pagelle

---------------------------

JUVENTUS-NAPOLI - Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

---------------------------

ROMA-MILAN - Domenica 25 gennaio, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

---------------------------