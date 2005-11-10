Niente Nuova Ternana per Corda: il dirgente ha ricevuto cinque anni di squalifica e inibizione
Claudia Marrone
Il suo approdo alla Nuova Ternana, il cui 20% è ora nella mani di Roberto Felleca, sembrava cosa fatta, ma almeno per il momento Ninni Corda non potrà entrare nella dirigenza del club umbro, ripartito dalla Serie D dopo un'estate lunghissima: prima il fallimento, poi l'acquisizione del titolo sportivo dell'Orvietana e il via alla stagione nella quarta serie calcistica italiana.
Al netto delle vicissitudini del club, torniamo sulla questione legata al dirigente. Proprio Corda, nella giornata di ieri, come si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla Federazione (CLICCA QUI per la versione integrale), ha ricevuto "anni 5 (cinque) di squalifica e inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC" per i fatti risalenti a quando era Direttore dell’Area Tecnica dell'Olbia, nomina avutq a gennaio; va da sé che quindi, per adesso, non potrà operare per le Fere.