Domani a Coverciano arriva la Unity EURO Cup, il torneo UEFA per rifugiati

Nel Centro Tecnico Federale di Coverciano fervono i preparativi per la Unity EURO Cup 2026, la competizione organizzata dalla UEFA in collaborazione con UNHCR (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che avrà luogo giovedì 15 ottobre, dalla prima mattina fino al tardo pomeriggio. Si tratta della quinta edizione di un torneo unico nel suo genere, che rende il calcio uno strumento di inclusione sociale e integrazione.

Le 22 squadre partecipanti, tra cui l'Italia, sono composte da 11 giocatori: 7 rifugiati e 4 rappresentanti delle comunità ospitanti. Almeno 3 componenti della rosa devono essere donne, si gioca in partite 7 contro 7. Il 'Refugee Team' azzurro (che quest'anno annovera, oltre ai 4 italiani, 2 atleti provenienti dal Mali e gli altri originari di Afghanistan, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia e Guinea) ha sempre partecipato, con il terzo posto della prima edizione, nel 2022, come miglior risultato sportivo.

Per la prima volta la Unity EURO Cup sarà ospitata dall’Italia: la FIGC ha scelto come sede la casa delle Nazionali azzurre. Ci saranno Albania, Armenia, Austria, Belgio, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda del Nord, Italia, Lettonia, Lichtenstein, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d’Irlanda, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera. La ventiduesima squadra è una Rappresentativa dell’Unione Europea. Il Centro Tecnico Federale sarà popolato dunque da circa 400 persone, tra calciatori e staff delle squadre.

Visto il corposo numero di partecipanti, il più alto mai registrato, è stata approntata una formula 'stile coppe europee', con una Fase campionato in cui ogni squadra giocherà tre partite. L'Italia, giovedì mattina, affronterà nell'ordine Polonia (ore 9), Armenia (ore 10) e Malta (ore 11). I match della Fase campionato, che si giocheranno dalle 9 alle 12 circa) genereranno una classifica unica che qualificherà le prime 4 direttamente ai quarti di finale. Le squadre piazzate dal 5° al 12° posto giocheranno i play-off (ore 13.45) per determinare le altre 4 qualificate. Dopo, i quarti (ore 15), le semifinali (ore 16) e la finale, previste alle 17.30, con a seguire le premiazioni.

La Unity EURO Cup è diventata a tutti gli effetti la ventiquattresima competizione ufficiale della UEFA e la partecipazione al torneo rientra negli obiettivi della Policy 6 (Sostegno ai Rifugiati) della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale seguita dalla FIGC, che di recente ha promosso la manifestazione negli stadi, sensibilizzando i tifosi presenti sui temi dell’inclusione sociale e dell’integrazione.