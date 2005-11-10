Le partite di oggi: il programma di giovedì 15 ottobre
Dimitri Conti
Ci sono tante partite da poter seguire anche oggi, giovedì 15 ottobre 2026.
Il giovedì significa Europa League, e in campo in rappresentanza della Serie A scendono Milan e Juventus, opposte rispettivamente al Salibsurgo e al Celta Vigo. Non solo però, perché comincia anche la Conference League, con l'Atalanta che inizia il proprio percorso nella terza competizione europea per club contro i ciprioti del Pafos. Di seguito tutte le principali partite in programma oggi, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio.
Europa League - Fase Campionato (2^ giornata)
18:45 - AZ vs Hapoel Beer Sheva
18:45 - Celje vs Omonia
18:45 - Lech Poznan vs Bayer Leverkusen
18:45 - Lione vs Crystal Palace
18:45 - Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad
18:45 - RB Salisburgo vs Milan
18:45 - Sparta Praga vs Lilleström
18:45 - Torreense vs Sunderland
21:00 - Benfica vs Celtic
21:00 - Bournemouth vs Sturm Graz
21:00 - Celta Vigo vs Juventus
21:00 - Dinamo Zagabria vs Anderlecht
21:00 - Ferencvaros vs Viktoria Plzen
21:00 - Hoffenheim vs Besiktas
21:00 - Jagiellonia vs Ararat-Armenia
21:00 - Olympique Marsiglia vs Olympiakos
21:00 - NEC vs Levski Sofia
21:00 - Rennes vs OFI Creta
Conference League - Fase Campionato (1^ giornata)
18:45 - CSKA Sofia vs Monaco
18:45 - Egnatia vs Midtjylland
18:45 - Gent vs Aarhus
18:45 - Hajduk Split vs Ajax
18:45 - KuPS vs Trabzonspor
18:45 - Lugano vs Stella Rossa
18:45 - Mjallby vs Inter Escaldes
18:45 - Panathinaikos vs Borac Banja Luka
18:45 - Riga FC vs Kairat Almaty
18:45 - Universitatea Craiova vs Getafe
21:00 - Atalanta vs Pafos
21:00 - Brann vs Lincoln
21:00 - Brighton vs Kauno Zalgiris
21:00 - FC Copenhagen vs Braga
21:00 - Friburgo vs Jablonec
21:00 - Hearts vs Nordsjaelland
21:00 - St. Truiden vs Iberia 1999
21:00 - Twente vs Thun