Oggi in TV, Nations League: dove vedere Francia-Italia
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Daniel Uccellieri
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02.10.2026 05:30Altre Notizie
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© foto di Federico De Luca
L'Italia di Roberto Mancini torna in campo questa sera in Nations League. Dopo la bella vittoria con la Turchia, gli azzurri se la dovranno vedere con la Francia di Zinedine Zidane. Fischio d'inizio alle 20.45, la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 2 ottobre
20.45 Francia-Italia (Nations League) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO
20.45 Belgio-Turchia (Nations League) - SKY SPORT
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