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Rennes, il club esonera Haise: squadra affidata a Tambouret, Lelievre e SekliUfficiale
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Andrea Piras
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27.11.2026 22:12Calcio estero
Il tecnico paga una situazione di cinque partite senza vittoria e del ko di ieri sera in Europa League sul campo del NEC
La sconfitta di ieri contro il NEC è stata fatale per il tecnico del Rennes Franck Haise. Il tecnico paga un momento difficile della formazione rossonera reduce da cinque partite senza vittoria e da alcune tensioni all'interno dello spogliatoio. Questo il comunicato diramato in serata dalla società:
"Il SRFC ha avviato una procedura nei confronti del proprio allenatore principale, il signor Franck Haise, e di due dei suoi assistenti, i signori Johann Ramaré e Lilian Nalis. Fino a nuovo ordine, la gestione della squadra professionistica sarà affidata ai signori Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre e Hervé Sekli".
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