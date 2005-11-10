La sconfitta di ieri contro il NEC è stata fatale per il tecnico del Rennes Franck Haise. Il tecnico paga un momento difficile della formazione rossonera reduce da cinque partite senza vittoria e da alcune tensioni all'interno dello spogliatoio. Questo il comunicato diramato in serata dalla società:

"Il SRFC ha avviato una procedura nei confronti del proprio allenatore principale, il signor Franck Haise, e di due dei suoi assistenti, i signori Johann Ramaré e Lilian Nalis. Fino a nuovo ordine, la gestione della squadra professionistica sarà affidata ai signori Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre e Hervé Sekli".