Carvajal riparte ancora da Madrid: accordo con il Getafe e visite mediche già sostenute

Il Getafe è a un passo da Dani Carvajal. A confermare una trattativa ormai alle battute finali è stato direttamente il presidente del club, Ángel Torres, nel corso di un'intervista a DAZN. Il terzino spagnolo ha già superato le visite mediche e ha dato il proprio assenso al trasferimento: tra le parti esiste un accordo verbale e il Getafe è pronto a procedere con l'annuncio. Prima dell'ufficialità, però, bisognerà attendere il via libera de LaLiga, legato al rispetto dei limiti economici e del Fair Play Finanziario.

Carvajal ha già detto sì al Getafe

Da Madrid, sponda Real, a Madrid, sponda Getafe. Carvajal ha accettato la proposta del Getafe e restano quindi da completare soltanto gli ultimi passaggi amministrativi. L'operazione nasce da una precisa richiesta dell'allenatore, che aveva indicato come priorità l'arrivo di un giocatore di fascia per rinforzare la rosa. Superati i controlli medici, il club madrileno attende adesso soltanto l'autorizzazione necessaria per procedere.

Torres aspetta il via libera de LaLiga per l'annuncio

La trattativa è dunque in una fase molto avanzata, ma l'ingaggio non può essere ancora considerato ufficiale. Il Getafe dovrà prima ottenere l'approvazione de LaLiga e assicurarsi che l'operazione rientri nei parametri finanziari consentiti. Una volta superato quest'ultimo ostacolo, Carvajal potrà essere annunciato e iniziare la sua nuova avventura al Coliseum, mettendo esperienza e qualità a disposizione della squadra azulón.