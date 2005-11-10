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Clarence Seedorf torna in pista: è il nuovo allenatore del Corinthians

Ufficiale
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 16:27Calcio estero
11.10.2026 16:27Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex centrocampista del Milan e della nazionale olandese, Clarence Seedorf, torna in pista: lo ha annunciato il club brasiliano del Corinthians. Per lui un contratto fino alla fine del 2027. Ricordiamo che dopo il ritiro dal calcio giocato Seedorf ha allenato il Milan nel 2014, per sei mesi. Poi ha guidato lo Shenzen FC, il Deportivo, il Camerun, l'Esteghlal e ha fatto parte del comitato direttivo della nazionale olandese. A distanza di quattro mesi dalla chiusura dell'esperienza con l'Esteghlal Seedorf è dunque pronto a tornare in campo.

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