Cristiano Ronaldo e le panchine indigeste: c'è un precedente con l'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, furioso per la decisione di Jorge Jesus di non inserirlo contro la Norvegia nonostante avesse effettuato circa 30 minuti di riscaldamento, ha deciso di lasciare la Nazionale portoghese dopo aver saputo che il commissario tecnico non avrebbe avuto intenzione di schierarlo titolare contro la Danimarca.

Il precedente con l'Al-Nassr

Nel pomeriggio, il giornalista spagnolo Guillem Balague ha ricordato un episodio simile che aveva coinvolto Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr. Il fatto risale al 25 agosto scorso, durante una partita di Saudi Pro League sul campo dell'Al-Ettifaq.

Secondo quanto raccontato da Balague, il pullman dell'Al-Nassr era arrivato allo stadio accompagnato da un'auto, quella di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese era partito titolare, ma aveva disputato un primo tempo molto negativo prima di lasciare il terreno di gioco da solo.

Ronaldo lascia lo stadio

All'inizio del secondo tempo, con l'Al-Nassr sotto 2-0, veniva comunicata la formazione per la ripresa. Nel nuovo undici non figurava il numero 7, sostituito all'intervallo da Abdullah Al-Khaibari. Ronaldo, però, non si era accomodato in panchina. Aveva già lasciato lo stadio. Una situazione che non ha impedito all'Al-Nassr di reagire nella ripresa e ribaltare completamente la partita, vincendo 3-2.