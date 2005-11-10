Kane sempre più leader dell'Inghilterra: "Gare come ieri ci motivano di più. Siamo affamati"

L’Inghilterra di Thomas Tuchel manda un segnale forte al resto d’Europa. Il 7-0 rifilato alla Croazia in Nations League ha confermato la forza offensiva dei Three Lions, capaci di dominare una sfida che alla vigilia poteva nascondere diverse insidie. Harry Kane e Bukayo Saka hanno realizzato una doppietta a testa, mentre Jude Bellingham ha trovato un gol e fornito tre assist. A completare la festa sono arrivate anche le reti di Anthony Gordon e Morgan Rogers.

Kane non si ferma più: sono 89 in 124 gare con l'Inghilterra

Il capitano inglese, autore di due reti e arrivato a quota 89 gol in 124 presenze con la nazionale, considera la prestazione di Fiume un modello da seguire: "Anche quando eravamo in vantaggio per 1-0, abbiamo cercato di raddoppiare, poi di triplicare, poi di quadruplicare, e questa deve essere la nostra mentalità", ha spiegato Kane. "Quando hai un certo stile di suonare, non puoi semplicemente scegliere quando metterlo in pratica. È un impegno costante. Non ci si ferma mai".

Una squadra affamata

Il centravanti del Bayern Monaco ha poi sottolineato l’importanza di mantenere sempre alta l’ambizione, soprattutto negli appuntamenti più importanti: "Quando ne vinci quattro, ne vuoi cinque. Devi avere una mentalità davvero affamata. È necessario un cambiamento, soprattutto nelle partite più importanti, nei tornei più importanti, e queste partite non potranno che aiutarci. La Croazia? Stiamo giocando contro un'ottima squadra. Non possiamo dare per scontata una vittoria di questo tipo, perché avrebbe potuto essere una partita davvero insidiosa per noi". E sul messaggio lanciato all’Europa: "Si tratta sempre di inviare messaggi, non solo a se stessi, ma anche alle altre squadre in Europa. Credo che ci siamo riusciti anche questa volta. Siamo affamati. Siamo una squadra giovane. Abbiamo giocatori in una forma strepitosa in questo momento e credo che tutti siano entusiasti di scendere in campo. E prestazioni come questa non faranno altro che motivarci ancora di più".