Kane in versione Pallone d'Oro: altra doppietta con l'Inghilterra, i numeri sono clamorosi

Numeri da Pallone d'Oro per Harry Kane. L'attaccante inglese, considerato uno dei principali candidati al premio individuale, continua ad accumulare gol anche con la Nazionale. Grazie all'ultima doppietta realizzata con l'Inghilterra, Kane è salito a 12 reti complessive tra club e Nazionale in questa stagione. A queste vanno aggiunti tre assist, per un totale di 15 partecipazioni dirette a un gol: un avvio che conferma ancora una volta la straordinaria continuità realizzativa del centravanti.

Kane scatenato con l'Inghilterra: sei gol e un assist nella sosta

Impressionante soprattutto il rendimento mostrato da Kane durante questa pausa internazionale. L'attaccante ha trovato la rete contro la Spagna, si è ripetuto contro la Repubblica Ceca e ha poi realizzato una doppietta accompagnata da un assist contro la Croazia. Nell'ultima sfida ancora contro i cechi sono arrivati altri due gol. Il bilancio delle quattro partite con l'Inghilterra è dunque di sei reti e un assist: numeri che alimentano ulteriormente la sua corsa al Pallone d'Oro.