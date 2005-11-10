La luce in fondo al tunnel: Leoni vede il ritorno, il difensore è pronto a rientrare in gruppo

Dopo oltre un anno dall'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Giovanni Leoni si avvicina finalmente al ritorno in campo. Secondo quanto riportato da The Athletic, il difensore italiano del Liverpool dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra nella settimana del 12 ottobre, entrando così nella fase finale del lungo percorso di recupero. I Reds, però, non intendono accelerare i tempi e vogliono gestire con la massima cautela il rientro del classe 2006; l'idea del club inglese è quella di farlo inizialmente giocare con la formazione Under 21, permettendogli di ritrovare progressivamente ritmo partita, sicurezza e le sensazioni necessarie prima di tornare a disposizione della prima squadra.

Arrivato dal Parma nell'estate 2025 per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, Leoni aveva iniziato la sua esperienza ad Anfield con grande entusiasmo, ma il suo debutto con la maglia del Liverpool è stato interrotto nel modo peggiore. Alla prima presenza, in Carabao Cup contro il Southampton, il centrale si era infatti procurato la grave lesione al ginocchio dopo appena 78 minuti di gioco.

Da quel momento il difensore ha svolto l'intera riabilitazione nel centro sportivo dei Reds, impressionando lo staff per professionalità e dedizione. Ora Liverpool vuole accompagnare con attenzione il suo rientro, consapevole di avere tra le mani uno dei talenti più promettenti.