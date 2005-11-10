Liverpool, tributo permanente a Klopp. Ad Anfield trova posto una statua di bronzo del tecnico

Il Liverpool ha svelato un tributo permanente dedicato allo storico ex allenatore Jürgen Klopp all'interno del museo ufficiale del club ad Anfield, in occasione dell'undicesimo anniversario dal suo arrivo sulla panchina dei Reds. L'opera, una statua in bronzo alta 45 centimetri (18 pollici) donata dall'unione dei tifosi Spirit of Shankly e realizzata dallo scultore Andy Edwards, raffigura il tecnico tedesco nella sua iconica posa post-partita con il pugno chiuso e rivolto verso i tifosi.

Klopp come simbolo di onestà, integrità, passione e lo spirito vincente

Paul Khan, presidente di Spirit of Shankly, ha sottolineato come Klopp condividesse i valori fondamentali di una leggenda del calibro di Bill Shankly, tra cui "onestà, integrità, passione e lo spirito vincente". Durante la sua gestione quasi decennale, durata dal 2015 al 2024, il tecnico tedesco ha trasformato radicalmente il Liverpool, riportandolo a essere una superpotenza globale e collezionando 299 vittorie in 489 partite, culminate con la conquista della sesta Champions League e dell'attesissimo titolo in Premier League.