Lizarazu avverte Cristiano Ronaldo: "Così finirai per ritrovarti nel cimitero degli elefanti"

In una intervista concessa al quotidiano portoghese Record, Bixente Lizarazu è tornato a parlare del caso Ronaldo, ritenendo la Federcalcio portoghese, il commissario tecnico Jorge Jesus e lo stesso Ronaldo responsabili dell'attuale crisi. Permettere che la controversia si trascini in questo modo sarebbe un 'grave errore', ha avvertito, considerando il peso storico che il capitano dell'Al-Nassr riveste per il calcio portoghese.

Lizarazu ha poi ricondotto la crisi alla natura profondamente competitiva della personalità di Ronaldo. Quell'"ego" è stato uno dei segreti del suo successo, ha spiegato, spingendolo a lavorare in modo straordinario e a battere ogni record, ma ora rischia di ritorcersi contro di lui se non accetta le esigenze della fase finale della sua carriera. Il suo intervento si è chiuso con un severo avvertimento rivolto a Ronaldo: "Questa è stata la tua forza, ma ora è la tua peggior nemica, perché sei arrivato all'età che hai e finisci per ritrovarti nel cimitero degli elefanti, te lo garantisco".

Interrompere il rapporto tra Ronaldo e la nazionale in questo modo sarebbe catastrofictamente dannoso per la sua immagine, ha sottolineato l'ex nazionale francese, insistendo sulla necessità di trovare una formula che preservi lo status del giocatore e gli garantisca un addio degno della sua eccezionale carriera con il Portogallo.