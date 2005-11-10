Manchester United, Lisandro Martinez attacca il suo club: "Mi aspettavo più investimenti"
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Daniele Najjar
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13.10.2026 23:34Calcio estero
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Il difensore del Manchester United, Lisandro Martinez, si schiera al fianco del proprio allenatore, Michael Carrick, lanciando un attacco diretto alla proprietà del club in cui gioca. "Se Carrick poteva fare meglio? Non credo. Ha fatto del suo meglio. Mi aspettavo più investimenti in estate”, ha precisato il giocatore argentino senza peli sulla lingua dopo il 2-0 subito per mano dell'Atletico Madrid.
"Mi aspetto di più dal nostro direttore tecnico", ha poi aggiunto. "Se non cambiamo, la prossima stagione sarà un grosso problema. Continui a cambiare allenatori, ma e le altre aree?. È facile parlare sempre di allenatore, giocatori, ma non dobbiamo guardare anche agli altri?", le sue parole raccolte dal Daily Mail.
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