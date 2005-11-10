Mbappé torna al Real Madrid: allenamento in solitaria, c'è una data in rosso per il recupero

Kylian Mbappé è tornato a Valdebebas dopo alcuni giorni trascorsi tra Francia e Svizzera. L'attaccante è atterrato a Madrid alle 11:16 di lunedì, quando la squadra aveva già iniziato l'allenamento delle 10:30, e nel pomeriggio ha svolto una seduta individuale programmata dallo staff. Il francese si era infortunato dieci giorni fa con la Nazionale contro la Turchia, accusando un problema al ginocchio sinistro dopo un brutto appoggio nell'azione che aveva poi portato al gol della vittoria. I primi timori erano stati importanti, tanto che Zinedine Zidane aveva ammesso: "Non sembra una buona cosa". Gli esami successivi avevano però evidenziato soltanto un'iperestensione della capsula posteriore, con una prognosi stimata in 10-12 giorni.

Mbappé tra Francia e Svizzera: le sue assenze fanno discutere

Durante il recupero Mbappé ha lavorato seguendo il programma stabilito dai fisioterapisti del Real Madrid, ma la sua permanenza lontano da Valdebebas ha alimentato discussioni tra i tifosi. Prima è stato avvistato in Francia mentre si recava in un locale notturno, poi si è spostato in Svizzera, dove ha pubblicato sui social anche un'immagine mentre andava in bicicletta. Episodi che hanno generato malumore soprattutto considerando il momento attraversato dalla squadra, nonostante il giocatore abbia continuato a svolgere il percorso di riabilitazione indicato dallo staff medico.

Allenamento individuale a Valdebebas: obiettivo Villarreal

Intorno alle 17 - come documentato da El Chiringuito - Mbappé è quindi tornato al centro sportivo del Real Madrid per la sua prima seduta dopo il rientro. Il programma ha previsto palestra, fisioterapia e lavoro sul campo, con grande prudenza nell'utilizzo del pallone e diversi esercizi cardio. Le sensazioni sul recupero sono positive e l'obiettivo resta quello di tornare a disposizione per la partita di sabato contro il Villarreal. I prossimi allenamenti serviranno a capire se Mbappé potrà effettivamente rientrare nei tempi inizialmente previsti.