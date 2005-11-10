Monaco 1° in Ligue 1, Filipe Luis: "Non ci si può paragonare al PSG. Conosciamo la realtà"

Qualcosa è cambiato nella Ligue 1. Forse il PSG ha la pancia piena, forse nel massimo campionato francese sono arrivati nuovi allenatori intriganti e capaci di instillare dubbi nelle certezze dei campioni di Francia. Uno tra questi è Filipe Luis, che con il Flamengo ha vinto tutto quello che c'era a disposizione prima di lasciare il Brasile e firmare con il Monaco per diventarne la nuova guida. Guarda un po', proprio i biancorossi si trovano al primo posto in classifica, con 13 punti in 5 giornate. A due punti di vantaggio dall'Olympique Lione di Paulo Fonseca e sul Paris FC.

Guai ad esaltarsi

Ma l'allenatore brasiliano di 41 anni, arrivato quest'estate nella Principato, non vuole lasciare troppo spazio all'euforia. E la corsa al titolo non è affatto all'ordine del giorno. E paragoni con il PSG non sono ammessi: "Non ci si può paragonare al Paris Saint-Germain", ha dichiarato a RMC Sport. "Il Paris ha vinto le ultime due Champions League. Non è solo la miglior squadra in Francia nelle ultime due stagioni, ma la miglior squadra al mondo".

Passo dopo passo

Terminando al 7° posto nella stagione 2025-2026, il Monaco si è qualificato per la Conference Leaguee la prima giornata si giocherà il 15 ottobre prossimo contro il CSKA Sofia. "Conosciamo la realtà, sarà una stagione lunghissima", ha detto Filipe Luis, che non si scompone. "Possono succedere molte cose. Prendiamo una partita alla volta. Alla fine vedremo il vero livello della nostra squadra e speriamo di essere in alto in classifica. Continueremo a lavorare per vincere le partite".