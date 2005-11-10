"Non te ne andare, ripensaci": De Paul e tutta l'Argentina, coro a squarciagola per Messi

Lionel Messi ha detto addio alla Nazionale Argentina. La Pulce si è ritirata dall'Albiceleste nella notte carica di lacrime e nostalgia per non poter più rivedere con la maglia biancoceleste indosso il più grande dieci della storia dopo Diego Armando Maradona. All'indomani del trionfo per 3-0 contro il Benin in un'amichevole al Monumental, Nicolas Otamendi - anche lui si è congedato ieri notte - ha svelato un video emozionante della squadra e un coro speciale rivolto al 39enne.

Cosa contiene

Sul pullman diretto allo stadio del River Plate, a Buenos Aires, il difensore centrale ha condiviso una registrazione della truppa di Lionel Scaloni: tutti intenti a cantare un coro per Messi. In quel momento, il capitano non ha potuto nascondere le lacrime vedendo l'affetto della gente andata a salutarlo nel centro sportivo di Ezeiza. "Non te ne andare, pensaci un'altra volta. Te lo chiede tutto il Monumental... Leo Messi, vogliamo cantare per te. Sei eterno, come la Coppa del Mondo in Qatar", il testo della canzone. Il video in allegato.

Decisione presa

L'ormai ex capitano e massimo simbolo della selezione argentina però non torna indietro: ha deciso di mettere la parola fine al suo storico e glorioso ciclo di 21 anni nell'Albiceleste. Dopo il suo annuncio con una toccante lettera, il suo addio è arrivato a cavallo di 2 assist e un gol su rigore contro il Benin. "Vi voglio molto bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, al mio fianco", la conclusione dell'ultimo messaggio trasmesso sui social network dalla Pulce.