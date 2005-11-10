Ranking FIFA per Nazioni, la Spagna allunga sull'Argentina. Italia stabile al 15° posto

La Spagna consolida il proprio primato in vetta al Ranking Mondiale FIFA, allungando sull'Argentina seconda in classifica, mentre il Portogallo e la Svizzera guadagnano due posizioni issandosi rispettivamente al quinto e al dodicesimo posto. Nell'ultimo aggiornamento della graduatoria globale si registrano inoltre significativi passi in avanti per Australia, Canada, Costa d'Avorio, Svezia, Grecia, Mali e Sudafrica. Stabile la posizione dell'Italia, che resta 15esima dietro Croazia e Germania e davanti gli Stati Uniti.

Il dominio della Roja e l'ascesa della Seleção das Quinas

La formazione di Luis de la Fuente, trascinata da uno strabiliante Lamine Yamal, ha sfruttato al meglio il successo per 1-0 ai supplementari nella finale della Coppa del Mondo 2026 per difendere la vetta conquistata a luglio, inancolando quattro vittorie consecutive e portando a 42 partite la striscia record di imbattibilità nel calcio internazionale maschile. Alle spalle di Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra, il Portogallo di Jorge Jesus si è preso la quinta piazza superando Brasile e Morocco grazie a un poker di successi in UEFA Nations League, impreziosito dalle prestazioni di João Cancelo e João Felix.

I successi di Svizzera e delle selezioni africane

Quarti di finalist nell'ultimo Mondiale, gli elvetici di Murat Yakin hanno scavalcato Germania e Croazia vincendo quattro gare (di cui tre per 3-0) con i protagonisti Zeki Amdouni e Dan Ndoye sugli scudi. Tra i movimenti più rilevanti spiccano anche il balzo della Grecia (fino al 41° posto dopo il prestigioso successo in Germania) e la grande crescita di Mali e Sudafrica, salite di sei posizioni a quota 47 e 48, portando a ben dieci le nazionali africane stabili nella top 50 mondiale.