Raul Asencio non ha dubbi: "Mbappé merita il Pallone d'Oro, è il migliore di tutti"

In un Real Madrid rimasto finora piuttosto defilato nelle discussioni intorno al Pallone d'Oro, arriva una presa di posizione netta dall'interno dello spogliatoio. A esporsi è stato il difensore Raul Asencio, che in un'intervista concessa ad AS ha espresso senza esitazioni il proprio sostegno a Kylian Mbappé, indicando nel capitano dei Bleus il candidato più meritevole del prestigioso riconoscimento individuale.

Asencio, fermo ai box dopo un intervento alla tibia e ancora in attesa di esordire in questa stagione, ha spiegato di non avere alcun dubbio sulle qualità del compagno di squadra: "Sarebbe giusto. Lo vedo allenarsi ogni giorno e, per me, è il migliore tra tutti i candidati. Dal punto di vista calcistico non c'è nessuno al suo livello. Inoltre è il miglior marcatore sotto ogni aspetto e il Pallone d'Oro resta un premio individuale", ha dichiarato. Le parole del difensore arrivano in un momento delicato per Mbappé, reduce da settimane segnate da diverse polemiche: dopo l'infortunio rimediato con la Francia nella sfida persa contro la Turchia, l'attaccante non è rientrato immediatamente a Madrid per proseguire il recupero.

A far discutere sono stati anche una serata trascorsa a Parigi con la compagna Ester Exposito e un video pubblicato sui social mentre si allenava in bicicletta, attività che, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, José Mourinho aveva vietato ai propri giocatori.