Il Real Madrid blinda Arda Guler: c'è l'accordo per il rinnovo di contratto del turco, i dettagli

Il Real Madrid blinda Arda Güler. Il centrocampista turco ha raggiunto l'accordo con il club per il rinnovo del contratto fino al 2031, prolungando così di due stagioni la precedente scadenza fissata al 2029. Secondo quanto riferisce As, le trattative sono arrivate alla conclusione e porteranno alla prima firma sul rinnovo del classe 2005 dal suo arrivo a Madrid. L'intesa comprende anche un aumento dello stipendio, conseguenza del peso sempre maggiore acquisito dal giocatore all'interno della squadra. Con l'arrivo di José Mourinho, Güler è diventato un titolare fisso e in questa stagione è già partito dall'inizio in cinque occasioni.

Güler sempre più centrale nel Real Madrid

La crescita del turco era diventata evidente già nella passata stagione, chiusa con 40 presenze da titolare, 6 gol e 14 assist. Proprio quest'ultimo dato gli aveva permesso di terminare l'annata come miglior assist-man della squadra. Il nuovo accordo lo inserisce nel gruppo dei giocatori sui quali il Real ha deciso di costruire il proprio futuro: Güler avrà appena 26 anni quando arriverà alla nuova scadenza contrattuale. Dopo il turco dovrebbe essere il turno di Thibaut Courtois, destinato a prolungare per un'altra stagione la propria permanenza tra i pali dei Blancos.

Mourinho esalta Güler: "Ha un potenziale fantastico"

Da Ancelotti a Xabi Alonso, passando per Arbeloa fino a Mourinho, i tecnici che hanno lavorato con Güler ne hanno sempre evidenziato anche i margini di crescita. L'attuale allenatore del Real ne ha recentemente sottolineato l'importanza: "Per me, la qualità del suo gioco è incredibile: la sua visione, la sua capacità decisionale, la sua abilità nel creare gioco, la stabilità che porta alla squadra, la sua creatività...". Mourinho guarda soprattutto alle prospettive del ventunenne: "È un giocatore con un potenziale fantastico che ha già statistiche davvero impressionanti, e non derivano solo da assist e gol; sono il risultato di un'analisi più approfondita. È un giocatore con un'enorme influenza". Il Real Madrid ha scelto di puntare su di lui ancora più a lungo: l'accordo fino al 2031 è ormai raggiunto.