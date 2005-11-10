Ronaldinho omaggia Messi: "Il tuo nome è inciso nella storia. Ci hai fatto amare il calcio"

Aveva iniziato come suo allievo, ma alla fine è riuscito a superare il maestro. La carriera di Lionel Messi al Barcellona si è intrecciata anche con quella di Ronaldinho, che oggi, all’indomani dell’ultima partita disputata da Leo con la maglia dell’Argentina, ha voluto rendere omaggio alla straordinaria carriera.

"Che piacere e che gioia aver fatto parte della tua storia fin dal primo giorno, fratello", ha scritto il brasiliano sui suoi account social. "Ci hai fatto sorridere e amare il calcio così tanto!!! Il tuo nome è inciso nella storia del tuo paese, del mondo intero... Solo noi conosciamo la gioia che abbiamo provato quando abbiamo realizzato il nostro sogno d'infanzia, rappresentando tutta la nostra nazione e diventando campioni del mondo!".

E ancora: "Hai dato tutto per la tua nazionale e per il tuo paese... Ti capisco perfettamente e so che tutto ciò che riguarda la famiglia ci fa riflettere... Goditi la vita, fratello. Ti auguro il meglio, oggi e sempre".