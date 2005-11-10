Caso Ronaldo, il presidente della Federcalcio portoghese è convinto di ricucire lo strappo

La bufera che ha coinvolto Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese potrebbe presto rientrare. Dopo il duro comunicato con cui il fuoriclasse dell'Al Nassr ha accusato il commissario tecnico Jorge Jesus di non aver mantenuto per due volte la parola data, spiegando così la decisione di lasciare il ritiro del Portogallo in Danimarca, il presidente della Federcalcio lusitana Pedro Proença guarda con fiducia a una possibile ricucitura del rapporto.

Nel suo messaggio, Ronaldo ha ammesso le proprie responsabilità, chiedendo scusa ai tifosi e ai compagni di squadra. Il capitano ha inoltre riconosciuto che il proprio comportamento rappresenta "un'aggravante" e che "deve essere valutato e punito". Una presa di posizione che potrebbe incidere anche sul procedimento disciplinare; secondo quanto riportato da Record, infatti, il Consiglio di Disciplina della Federcalcio portoghese dovrebbe esaminare il caso nella riunione in programma domani. La confessione del giocatore potrebbe portare a una riduzione della squalifica prevista dal regolamento: la sospensione massima di sei mesi potrebbe essere dimezzata a tre, mentre quella minima passerebbe da un mese a quindici giorni.

Ronaldo ha anche ribadito la volontà di tornare a vestire la maglia della Seleção. Un'apertura che alimenta l'ottimismo di Proença, convinto che il dialogo possa favorire una riconciliazione con Jorge Jesus e consentire al numero 7 di essere nuovamente convocato già a marzo per la fase finale della Nations League. Il commissario tecnico, dal canto suo, ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica, limitandosi a dichiarare: "Vado in Federazione per lavorare e pensare alla squadra e alla Nazionale".

Intanto, dal ritiro dell'Al Nassr, l'allenatore Ange Postecoglou ha rassicurato sulle condizioni del portoghese: "Cristiano ha il morale molto alto ed è pronto a giocare", in vista della sfida di domani contro l'Al Diriyah allenato da Bruno Lage.