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95 minuti per avere la meglio dell'Armenia, ma l'U21 può ancora sperare nell'Europeo

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
ieri alle 00:37I fatti del giorno
02.10.2026 00:37I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una sofferenza incredibile per l'Under 21, che ha piegato l'Armenia solamente al 95' grazie a una rete di Alphadjo Cisse. E la speranza per vincere il proprio girone di qualificazione resta viva: ci si gioca tutto lunedì 5 ottobre a Pescara contro una Polonia che ha vinto 9 partite su 9. Giusto così, anche se nessuno si sarebbe aspettato una simile fatica contro un'Armenia che prima di stasera non avevano ottenuto nessun punto e viaggiando a una media di quasi 3 gol incassati a partita.

Koleosho fallisce un rigore. Cisse ci salva

La selezione di Baldini rimane bloccata per un tempo, spinge nella ripresa con il ct che ne cambia tre all'intervallo, ma alla fine si ferma dagli undici metri. Koleosho fallisce un calcio di rigore al 77' e nei minuti precedenti Cisse e Comuzzo erano stati fermati dai legni. Al 95' il gol della liberazione: azione partita da Liberali che ha portato Cherubini alla conclusione a tu per tu con l'estremo difensore che riesce nell'impresa di respingere, ma alla fine arriva la bordata di Cisse sulla quale il portiere nulla può.

E adesso? Cosa serve per qualificarci. Cosa dice il regolamento

Serve vincere con la Polonia per agganciarla in classifica. Il regolamento dice che a pari punti conta la differenza reti negli scontri diretti e col 2-1 per i polacchi dell'andata servirà vincere con due o più reti di scarto. In caso differente ci dobbiamo accontentare del secondo posto.

Si potrebbe entrare agli Europei anche come migliore fra le 9 seconde classificate dei gironi. Allo stato attuale delle cose la Spagna ci è davanti solo per il maggior numero di gol segnati in trasferta. Dobbiamo vincere la prossima partita contro la Polonia e sperare che gli iberici non facciano meglio contro la Romania, partita che si giocherà a Ibiza. Attenzione anche alla Grecia che ha gli stessi punti, ma peggior differenza reti. In caso non riuscissimo a fare meglio delle altre ci toccheranno i playoff da giocare nella finestra internazionale di novembre.

Silvio Baldini, tecnico della Nazionale Under 21, ha parlato alla fine della partita contro l'Armenia vinta per uno a zero al quinto minuto di recupero. “Se non era meritato il gol… Sarebbe stata un’ingiustizia, dopo due legni, un calcio di rigore, altre palle gol che non hai concretizzato. Alle volte queste partite le perdi. Io ero tranquillo fino alla fine, quando arrivi a una certa età non c’è più paura di perdere, di fare brutta figura, ma la speranza è quella che i ragazzi possano raccogliere quello che serve e che vogliono. Testa alla Polonia? Per forza, è uno scontro diretto”.

IL TABELLINO DI ARMENIA ITALIA

ARMENIA - ITALIA 0-1
RETE: 95' Cisse

ARMENIA (4-3-3): Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, A. Hakobyan, Krmzian; Askaryan, Hakobyan, Sargsyan (46'Ayvazyan); Harutyunyan (61' Davtyan), Eloyan (75' Vardanyan), M. Hakobyan (75' Alekyan). A disp. Davtyan, Dokhoyanb, Khachartyan, Sargsyan.. All. Armen Gyulbudaghyants.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli (46' Lulli), Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi (52' Fortini); Pisilli, Lipani (46' Liberali), Ndour; Fini (46' Cisse), Camarda, Koleosho (79' Cherubini). A disp. Mascardi, Calvani, Cichella, Faticanti. All. Silvio Baldini.

ARBITRO: Polychronis (Grecia)

QUALIFICAZIONI A EURO 2027 - LA CLASSIFICA DEL GIRONE E

1. Polonia 27
2. Italia 24
3. Montenegro 11
4. Svezia 10
5. Macedonia del Nord 7
6. Armenia 0

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