Primi tre punti per il Genoa: a segno Osmajic e Messias, Fiorentina battuta 2-1

Festeggia il Genoa di Daniele De Rossi. La formazione rossoblù si è imposta 2-1 sulla Fiorentina al "Ferraris" agganciandola in classifica a quota quattro punti. Parte forte il Grifone che mette all'angolo la Viola nel primo quarto d'ora andando a segno prima con Osmajic e poi con Messias, sempre su assist del montenegrino. Nella ripresa il team di Paolo Vanoli, reduce da una vittoria e un pareggio prima della sosta, riapre il match con un autogol di Vasquez su cross basso dalla destra di Jimenez.

Al termine del match Daniele De Rossi ha analizzato in sala stampa: "Abbiamo lavorato alla stessa maniera dall'inizio del ritiro. Oggi stesso abbiamo fatto un primo tempo eccezionale. Poi se ti gira un po' diversa la pareggi perché la Fiorentina non ha meritato di pareggiare. Serve pazienza. Perché se pensi che un giocatore, un allenatore o un preparatore è bravo arrivano i risultati. Devo ringraziare la società per la pazienza. Fino alla partita di Parma tutti hanno deciso che ero esonerato ma alla fine sono cinque partite. Sono contento per i giocatori, lo staff, Blazquez e Lopez".

Amareggiato in conferenza Paolo Vanoli: "Abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Dobbiamo diventare ancora squadra e si diventa anche quando capisci la situazione dove vai a giocare. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano. Poi gli errori individuali ci hanno portato sotto di due gol. Dobbiamo guardare le cose positive, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo. Quando abbiamo segnato dovevamo essere un po' più lucidi e pazienti a far girare la palla. Siamo una squadra giovane che deve capire anche questo".