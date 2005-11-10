Joaquin Panichelli, il centravanti fisico chiesto da Spalletti, Ma non preso per infortunio

La scelta, a febbraio, era chiara: la Juventus voleva puntare su Joaquin Panichelli, attaccante argentino dello Strasburgo, autore di 16 gol in 27 presenze alla sua prima stagione in Ligue 1. I bianconeri avevano già avviato i contatti con l'entourage e con lo stesso giocatore, che li aveva portati a privilegiarlo rispetto ad altri club interessati, come Tottenham e Atletico Madrid.

Ok da Spalletti

Anche il tecnico aveva dato il proprio assenso all'operazione. Il costo del cartellino, tra i 35 e i 40 milioni di euro, era in linea con le aspettative, e l'ingaggio del sudamericano sarebbe stato nettamente inferiore a quello di Kolo Muani o di Woltemade. Un anno fa Panichelli era passato dall'Alaves, con cui era stato capocannoniere, al club francese, dove era diventato subito un punto di riferimento dell'attacco. Il suo profilo rispondeva alle richieste dell'allenatore: 1,90 di altezza, struttura imponente, un centravanti vero e proprio.

Poi lo stop

Il quadro è cambiato con la rottura del legamento crociato, subita a sette giornate dalla fine della Ligue 1, che lo ha costretto a saltare tutto il finale di stagione. Il rientro è previsto, con ogni probabilità, tra fine dicembre e inizio gennaio, quando dovrà ritrovare la propria vena realizzativa. In nazionale ha giocato una sola partita con l'Argentina, a novembre, e figurava tra i possibili convocati di Scaloni per il Mondiale. Oggi Joaquin Panichelli compie 24 anni.