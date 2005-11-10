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Como-Roma, le probabili formazioni: Fabregas con Douvikas, Gasperini pensa a Pellegrini

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Redazione TMW
Oggi alle 12:40Probabili formazioni
autore Redazione TMW
09.10.2026 12:40Probabili formazioni
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La partita è in programma domenica 11 ottobre, ore 12.30, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Roma:

Come arriva il Como

Per la Roma Fabregas avrà tutti disponibili: chi più e chi meno in forma. Per l’occasione spazio alle certezze, con Butez tra i pali, Ramon-Chalobah coppia difensiva Valle confermato a sinistra e Couto a destra. Smolcic, però, lo insidia per una maglia da titolare. In mediana Milla è la variabile che potrebbe scombussolare tutto: lo spagnolo dovrebbe partire dall’inizio al fianco di Da Cunha, anche se Perrone scalpita. In avanti Douvikas dal 1’ (Kean non è al top) supportato da Nico Paz, con Baturina aperti ai suoi fianchi. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva la Roma

In vista del big match contro il Como, Gian Piero Gasperini va verso la conferma del consueto 3-4-1-2. In difesa, Mancini ed Hermoso sono candidati a partire dal primo minuto come braccetti, mentre resta aperto il ballottaggio tra Balerdi e Ndicka per completare il reparto. A centrocampo, sulle corsie esterne spazio a Molina e Wesley, con de Roon pronto a sostituire l’infortunato Cristante e a fare coppia con Koné. Qualche dubbio in più sulla trequarti e in attacco. Gasperini dovrà infatti valutare le condizioni di Soulé e Mora, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e di rientro a ridosso della gara. In alternativa, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Lorenzo Pellegrini. Dybala e Malen, invece, sembrano destinati a comporre il tandem offensivo titolare. (da Roma, Marco Campanella)

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