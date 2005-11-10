Lazio-Monza, le probabili formazioni: Noslin avanti nel ballottaggio con Pinamonti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Monza:

Come arriva la Lazio

La Lazio ritorna in campo da capolista e lo fa con diverse assenze, visti gli infortuni anche arrivati durante la pausa per le nazionali. Ai lungodegenti Cataldi, Marusic e Rovella si sono aggiunti Cancellieri e Gudmundsson, che non ci saranno contro il Monza. Scelte obbligate dunque per due terzi dell’attacco, con Isaksen e Zaccagni che accompagneranno il centravanti nel 4-3-3 di Gattuso. Lì il primo ballottaggio, con Noslin avanti rispetto a Pinamonti per guidare il tridente offensivo. A centrocampo nessun dubbio, Dele-Bashiru recupera solo per la panchina e quindi ci sarà ancora Belahyane in regia con Frattesi e Taylor. In difesa Floriani e Tavares confermati come terzini, mentre al centro Doekhi e Diogo Leite provano a insidiare Sutalo e Provstgaard, reduci dagli impegni con le nazionali ma in vantaggio nel ballottaggio per completare la difesa davanti a Mandas. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Monza

Il dubbio principale in casa Monza è legato al partner destinato a scendere in campo al fianco di Cutrone, sulla trequarti alle spalle di Varela. Ad ora, Robinson sembra in vantaggio su Colpani. A centrocampo Folorunsho e Akinsanmiro viaggiano per una maglia da titolare, con Mangas e Birindelli sulle corsie. In difesa il terzetto davanti a Tornqvist è composto da Kouadio, Lucchesi e Carboni.