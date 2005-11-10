Lecce-Bologna, le probabili formazioni: si rivede Geubbels dall'inizio, Pobega favorito su Moro

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Bologna:

Come arriva il Lecce

Il Lecce riprende la marcia in campionato con la sfida del “Via del Mare” contro il Bologna. Il tecnico Eusebio Di Francesco ritrova Geubbels, che ha smaltito il problema alla caviglia, ma deve ancora fare a meno di Berisha. Nel classico 4-3-3 ci sarà capitan Falcone in porta, con la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. Pochi dubbi in mezzo al campo, dove agiranno Coulibaly, Ilic e Maleh. In avanti, ci sarà Pierotti sulla fascia destra, con il ballottaggio fra Monteiro e Fatah sul lato opposto, che vede lo svizzero favorito. Al centro del tridente scalpita Esteban, ma dovrebbe rivedersi Geubbels dal primo minuto. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva il Bologna

Nella prima trasferta del Bologna targato Palladino l’idea di partenza resta il 3-4-2-1, con alcune gerarchie da consolidare e altre ancora tutte da verificare. Sulla corsia destra toccherà a Zortea partire dal primo minuto. Darmian, appena ufficializzato, non ha ancora nelle gambe i novanta minuti e difficilmente verrà impiegato dall’inizio. Senza Holm, l’ex Cagliari - rimasto a lavorare a Casteldebole durante la sosta insieme a Palladino e agli altri giocatori non convocati - avrà l’opportunità di convincere il tecnico e candidarsi con maggiore forza per un posto da titolare anche nelle prossime settimane. Sulla fascia opposta, invece, ci sarà Miranda. I dubbi maggiori si concentrano soprattutto nel reparto arretrato. Theate ed Heggem sono candidati a una maglia da titolare, nonostante gli impegni con le rispettive Nazionali: il difensore belga non è stato utilizzato dal ct Van Bommel, mentre il norvegese ha potuto riprendere ad allenarsi a Casteldebole già da sabato. Resta da individuare il terzo componente della linea difensiva, in quella che sarà soltanto la seconda occasione in cui il Bologna si presenterà con la retroguardia a tre. Al momento, Helland sembra avere qualcosa in più rispetto a Vitik (in campo 90’ contro l’Inghilterra) e Casale (fresco di rinnovo fino al 2029 e fiducioso di ritagliarsi dello spazio nelle valutazioni di Palladino). Anche in mezzo al campo rimane aperto il ballottaggio per una maglia accanto a Ferguson. Lo scozzese, reduce dall’impegno internazionale di martedì, sembra destinato a stringere i denti e guidare il reparto. Al suo fianco, Pobega è favorito su Moro. Davanti invece nessun dubbio: tridente interamente italiano, con Piccoli al centro dell’attacco, attualmente in vantaggio su Dovbyk, con alle sue spalle Cambiaghi e Orsolini. (da Bologna, Leonardo Nevischi)