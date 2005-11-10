Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Amorim con un 4-4-1-1 ibrido, gioca Moreira

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Milan:

Come arriva il Sassuolo

Aquilani si avvicina alla sfida contro il Milan con qualche dubbio di formazione. Turati resta in vantaggio su Muric, ancora da valutare dopo il problema accusato con il Kosovo. In difesa, con Idzes ko, dovrebbero giocare Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen e Doig. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Adzic, Matic e Thorstvedt ma attenzione allo scalpitante Bakola. Il principale ballottaggio riguarda l’attacco: Sebastiano Esposito parte leggermente favorito su Kieron Bowie per il ruolo di centravanti, con Berardi e Lauriente confermati sugli esterni. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva il Milan

Al rientro dalla maxi-sosta per le nazionali, Ruben Amorim dovrà fare a meno degli infortunati Estupinan e Saelemaekers; per lui erano due titolari, quindi dovranno essere sostituiti nell'undici che affronterà dall'inizio il Sassuolo. Il modulo sarà il 4-4-1-1, ma molto ibrido con la possibilità che, in fase di non possesso, torni al più consueto 3-4-2-1. Maignan in porta, in difesa Gila da terzino, De Winter e Pavlovic al centro e Bartesaghi a sinistra. A centrocampo Rabiot e Modric con Chukwueze e Diego Moreira sugli esterni. Davanti sicuri del posto Goncalo Ramos di punta e Pulisic trequartista. (da Milano, Antonello Gioia)