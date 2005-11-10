Sassuolo-Napoli
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 14:00Probabili formazioni
autore Lorenzo Di Benedetto
27.11.2026 14:00Probabili formazioni
La partita è in programma domenica 29 novembre, ore 15.00, arbitra Guida, diretta tv su DAZN.
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli:
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