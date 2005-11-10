Allarme terzino sinistro per la Francia: Diouf non basta, Zidane chiama la direzione tecnica

Nominato sulla panchina della Francia lo scorso luglio per raccogliere l'eredità di Didier Deschamps, il commissario tecnico Zinédine Zidane ha rapidamente individuato un problema all'interno dei Bleus: un deficit di qualità nel ruolo di terzino. Stando alle indiscrezioni rivelate dal quotidiano L'Équipe, l'ex tecnico del Real Madrid ha avuto un confronto con la Direzione tecnica nazionale della Federcalcio francese, tramite Hubert Fournier, per sollecitare interventi mirati alla ricerca di soluzioni. Al momento nel ruolo l'opzione principale è Diouf dell'Inter, che di solito però gioca a destra e ha dichiarato di non amare partire dalla fascia.

Nell'immediato, il commissario tecnico della nazionale maggiore ha impartito direttive ai selezionatori dell'Under-21, Gérald Baticle, e dell'Under-20, Bernard Diomède, affinché favoriscano lo sviluppo di nuovi profili in questa corsia. Impiegati abitualmente come difensori centrali rispettivamente con l'AS Monaco e il RC Lens, Christian Mawissa e Ismaëlo Ganiou hanno del resto offerto ottime garanzie da esterni in questa sosta per le nazionali con la maglia dei Bleuets.