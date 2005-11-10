L'Argentina vede la ultima de Leo. Castro: "Prima volta che incontrerò Messi: sarà speciale e triste"

L’Argentina ha travolto il Burkina Faso per 7-0 e ora guarda alla sfida di martedì contro il Benin, una partita destinata a entrare nella storia della Seleccion. Sarà infatti l’occasione per salutare Lionel Messi, che a 39 anni si prepara a chiudere la propria avventura con la nazionale. Allo Stadio Monumental è attesa una serata carica di emozioni, con i compagni pronti a rendere omaggio a un campione che ha segnato un’epoca del calcio argentino.

Le parole dei compagni

In attesa dell’appuntamento, i giocatori dell’Argentina hanno parlato apertamente dell’impatto avuto da Messi sulle loro carriere e sulla loro passione per il calcio. Tra loro anche chi non ha mai avuto l’opportunità di condividere il campo con il fuoriclasse argentino come il centravanti della Roma Santiago Castro, che ha sottolineato come l’emozione per il primo incontro si mescola alla consapevolezza di assistere a un momento storico per la Seleccion.

Queste le sue parole: "È la prima volta che incontrerò Messi, perché non ho mai avuto l'occasione di stare con lui. È una sensazione davvero speciale, ma anche un po' triste, perché vorresti vederlo giocare per tutta la vita. Sono cresciuto guardandolo giocare, perché quando ha esordito in nazionale, è stato più o meno allora che ho iniziato a seguire il calcio, e lui mi ha fatto innamorare di questo sport, della nazionale e di cosa significhi indossare questa maglia".