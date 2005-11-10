Doppio assist per Yamal, uno più bello dell'altro: rabona, suola e Gala rimontato

Lamine Yamal sale in cattedra a Istanbul. Il Barcellona è andato sotto nel punteggio dopo una sgasata di Leao al 28' del primo tempo, che ha portato al gol di Batrakov. Già a fine primo tempo proprio da una iniziativa di Yamal è arrivato il pari di Cancelo, grazie ad un contrasto vinto da Olmo nel mezzo che ha recapitato la palla all'ex Inter. Il Galatasaray si è visto annullare anche il potenziale gol del 2-0 con Yilmaz.

È nella ripresa però che Yamal ha iniziato a dare vero spettacolo. Al 50' bellissimo il passaggio del fuoriclasse spagnolo per il gol di Fermin per il 2-1: cross al bacio con un improvviso interno per recapitargli sulla testa una palla solo da spingere in porta. Passano 3 minuti e ancora Lamine fa un pezzo di bravura: punta l'avversario, lo supera con una rabona seguita da un tocco di suola, tiene la palla in campo e serve a rimorchio Gordon per l'1-3. Manca ancora mezz'ora, ma Yamal è già entrato in tre gol su tre dei blaugrana.