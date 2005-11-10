Betis, nuovi problemi per Antony: oggi gli esami. Pellegrini: "Non c'entra la caviglia"

L'eurorivale del Como in Champions League deve fare i conti con l'infortunio di Antony. Sebbene la partita disti diversi mesi (9 dicembre), in casa Betis Siviglia è scattato l'allarme per l'esterno offensivo brasiliano nel 5-2 inferto all'Osasuna ieri all'Estadio La Cartuja. Secondo quanto riferito da MARCA, l'ex Manchester United non era nemmeno partito titolare per precauzione, a causa di alcuni fastidi alla caviglia. Ma al termine del match ha riscontrato un problema muscolare, mettendo in dubbio la partecipazione all'impegno settimanale contro il Porto.

La situazione

Mentre i compagni festeggiavano sul terreno di gioco il largo successo, Antony si è seduto sul prato del campo e ha mostrato evidenti gesti di contrarietà. Diversi calciatori della rosa verdiblanca si sono avvicinati rapidamente per sincerarsi delle sue condizioni, così come lo stesso allenatore Manuel Pellegrini, che ha voluto capire di prima persona cosa fosse successo al brasiliano. Non c'è il dubbio solamente per la sfida contro il Porto di Farioli, ma il classe 2000 potrebbe rischiare anche il big match contro il Barcellona in campionato.

La spiegazione

Intanto il tecnico del Betis ha spiegato nella sua conferenza stampa post-partita quanto accaduto: "Sono riuscito a parlarci un attimo lì, ma sembra proprio che abbia avuto un piccolo fastidio muscolare. Non c'entra nulla con la caviglia", ha spiegato Pellegrini, evitando di sbilanciarsi su una diagnosi prima che il brasiliano venisse visitato dallo staff medico dei verdiblancos. "Lo abbiamo tenuto appositamente in panchina affinché avesse qualche giorno in più per recuperare dalla caviglia", ha aggiunto Pellegrini. Il giocatore brasiliano si portava dietro i postumi di un colpo rimediato nel match precedente contro il Deportivo, poco più di 20 minuti contro l'Osasuna e nuovi dolori. "Lo visiterà lo staff medico e vedremo realmente di cosa si tratta". Rimandato all'esame strumentale previsto per oggi la valutazione sull'entità del contrattempo fisico, ma Antony resta un'incognita.