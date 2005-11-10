Carvajal-Getafe, la Liga ha frenato il trasferimento: dubbi sullo stipendio troppo basso

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Dani Carvajal nella Liga con la maglia del Getafe, ma l'operazione sarebbe stata bloccata dalla stessa lega spagnola. Secondo quanto riportato da Cadena SER, il comitato di controllo finanziario non avrebbe ancora autorizzato il trasferimento del terzino, ritenendo poco credibile l'accordo economico raggiunto tra le parti.

Carvajal, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Real Madrid, percepiva circa 10 milioni di euro a stagione con i Blancos. Il Getafe, invece, gli avrebbe proposto un contratto da appena 400 mila euro annui, una cifra che ha insospettito gli organi di controllo della Liga. Il timore è che possano esistere accordi economici paralleli, come sponsorizzazioni o finanziamenti non dichiarati, destinati a integrare lo stipendio ufficiale del giocatore e ad aggirare così i controlli finanziari previsti dal campionato spagnolo.

Secondo l'emittente spagnola, si tratta di una procedura che viene applicata indistintamente a tutti i club e, almeno per il momento, il via libera definitivo non è ancora arrivato. A raffreddare ulteriormente le aspettative ci ha pensato il presidente del Getafe, Angel Torres, che, interpellato dai giornalisti, ha minimizzato la possibilità di vedere Carvajal in azulón: "Non verrà, perché dovrebbe farlo? Avevo fatto una battuta. Se l'affare si chiuderà nelle prossime ore? No. Ci sono tanti giocatori svincolati, come Parejo o Sergio Ramos".