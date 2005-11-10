Everton-Friedkin, è game over: gli americani mettono in vendita il club dopo solo 2 anni

A sorpresa, il Friedkin Group ha deciso di mettere ufficialmente in vendita l'Everton, a distanza di appena due anni dall'acquisizione del controllo del club del Merseyside. Secondo quanto riportato da The Athletic, la proprietà americana sarebbe pronta a farsi da parte e a cedere la sua quota di maggioranza — con la disponibilità a lasciare lo stadio Hill Dickinson — a patto di trovare un acquirente ritenuto all'altezza di guidare i Toffees verso una nuova fase di crescita.

Dalla svolta del 2024 alla ricerca del successore ideale

Il gruppo guidato da Dan Friedkin aveva acquistato il pacchetto di maggioranza del 94% precedentemente detenuto da Farhad Moshiri nel dicembre del 2024 tramite la controllata Roundhouse Capital, un'operazione che aveva garantito stabilità a un ambiente reduce da anni di profonda tempesta finanziaria. Sebbene l'intenzione iniziale fosse quella di aprire a un semplice socio di minoranza, la proprietà ha cambiato rotta ma senza fretta: la cessione avverrà soltanto di fronte a un progetto solido e ambizioso, con Friedkin Group pronto a mantenere la guida del club fino a quando non emergerà il successore ideale.