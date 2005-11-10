Vendetta sul Liverpool, Haaland: "Per ogni persona e tifoso del City, questo rimarrà a lungo"

E chi, se non Erling Haaland, per trascinare il Manchester City alla vittoria sul Liverpool alla ripresa della Premier League? Il gigante norvegese ha lanciato un segnale forte con un gol pesante oggi ad Anfield, dopo giorni di voci e dibattiti sul destino del club dopo la sentenza della Commissione Indipendente della PL circa le presunte violazioni finanziare operate per nove stagioni. Anche l'ambiente caldissimo, con i tifosi Reds a provocare la squadra di Enzo Maresca per i recenti fatti extra-campo, ha aggiunto pepe al super match. Il numero 9 del City, però, ha aperto la strada per il definitivo 3-0 dei citizens, riconsolidando i leader del campionato inglese davanti a tutti. Anche all'Arsenal campione in carica.

Prime impressioni

Intervenuto nel post-vittoria ai microfoni di Sky Sports UK, il 26enne ha commentato: "Per ogni singola persona che fa parte del Man City e per ogni tifoso, questo è un momento fantastico che rimarrà con noi a lungo. È stata dura, è stata difficile, ma abbiamo mostrato un carattere incredibile dalla difesa all'attacco. Sono così orgoglioso di tutti", le prime parole di Haaland.

Un solo obiettivo

Intanto il City è primo in classifica, dopo il chiacchiericcio attorno alla società per le possibili sanzioni pesanti della Premier League dopo le presunte violazioni finanziarie. Ma il bomber norvegese ha chiarito: "È sempre dura venire qui (ad Anfield), se guardi i precedenti è difficile. Con l'era Pep e Klopp è stata dura per entrambe le squadre, lo è sempre stato. È importante rimanere forti mentalmente, restare uniti e fare ciò su cui si può incidere, e l'unica cosa su cui possiamo incidere è giocare un buon calcio e lottare insieme. È l'unica cosa che possiamo fare".