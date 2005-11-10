Liverpool, Iraola sul caso City: "Credo che l'incertezza non faccia bene a nessuno"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del super big match di Premier League contro la capolista, il manager del Liverpool Andoni Iraola ha commentato la situazione di incertezza che circonda il Manchester City in seguito alla sentenza sulle violazioni delle regole finanziarie. Un tema caldo che agita il calcio inglese, ma che il tecnico spagnolo preferisce guardare con distacco istituzionale.

"Credo che l'incertezza non faccia bene a nessuno, ma il processo è in corso e dobbiamo essere pazienti", ha dichiarato Iraola. "Non penso sia giusto esprimere un'opinione quando non si conoscono i dettagli. Spetta a loro dare le risposte, il mio parere non è valido. Se vedo un'opportunità in caso di sanzione? Ripeto, la cosa peggiore è l'incertezza. Noi dobbiamo concentrarci sul Liverpool, cercando di essere il miglior club e la miglior squadra possibile".

Iraola: "Spero che saremo all'altezza"

Spostando l'attenzione sul campo, l'allenatore dei Reds ha suonato la carica per la supersfida di domenica ad Anfield contro un avversario fin qui perfetto: "Sarà una partita emozionante, in casa nostra e contro la capolista che ha vinto tutte le partite. Loro giocheranno per vincere e lo faremo anche noi; dovremo farsi trovare pronti e dare il massimo per i nostri tifosi. Spero che saremo all'altezza".