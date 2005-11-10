Il Manchester City rischia grosso: in Premier League cresce il fronte per la retrocessione

Il futuro del Manchester City ai vertici del calcio inglese appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, diversi club di Premier League non si aspetterebbero di ritrovare i Citizens nel massimo campionato nella prossima stagione qualora il ricorso presentato dalla società contro il verdetto della commissione indipendente dovesse essere respinto.

Il club è stato giudicato colpevole di numerose violazioni delle regole finanziarie della Premier League, al termine di un procedimento che comprendeva 115 capi d’accusa. Il Manchester City, però, ha contestato la decisione e ha avviato un appello per cercare di ribaltare il verdetto. Secondo i rivali, però, la gravità delle contestazioni renderebbe insufficiente una semplice penalizzazione in classifica. Alcuni dirigenti della Premier League ritengono infatti che un eventuale -15 o una sanzione limitata a una sola stagione non rappresenterebbero una punizione adeguata, considerando che le presunte irregolarità avrebbero condizionato la competizione per nove anni.

La pressione sul club non arriva soltanto dalle società inglesi. Anche Jesse Marsch, ex allenatore del Leeds e oggi commissario tecnico del Canada, ha preso posizione in modo netto: "Penso che il City dovrebbe essere punito severamente. Credo che dovrebbe essere retrocesso", ha dichiarato, spiegando di aver avuto dubbi già durante la sua esperienza in Inghilterra dopo aver analizzato alcuni aspetti finanziari del club.