Monaco, Filipe Luis vola basso: "Non possiamo paragonarci al PSG, l'obiettivo è la Champions"

L’inizio di stagione del Monaco è stato sorprendente, ma Filipe Luis preferisce mantenere i piedi per terra. L’ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea, oggi alla sua prima esperienza da allenatore in Europa dopo l’avventura sulla panchina del Flamengo, sta guidando il club del Principato ai vertici della Ligue 1.

Il Monaco è attualmente primo in classifica con cinque punti di vantaggio sul Paris Saint-Germain, ma il tecnico brasiliano non vuole sentir parlare di titolo. Intervenuto ai microfoni di After Foot su RMC, Filipe Luis ha ricordato la storia del club senza però fare paragoni con i campioni d’Europa in carica: "Questo club è già stato campione e non molto tempo fa. Il Monaco ha vinto otto campionati di Francia, ha giocato una finale e una semifinale di Champions League. Non è qualcosa di impossibile", ha spiegato l’allenatore.

Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto la distanza rispetto al PSG: "Non possiamo paragonarci a Parigi. Il PSG ha vinto le ultime due Champions League. Non è soltanto la miglior squadra di Francia delle ultime due stagioni, ma la migliore squadra al mondo". Per Filipe Luis la strada è ancora lunga e il Monaco dovrà affrontare molte difficoltà prima di capire il proprio reale valore: "Sarà una stagione molto lunga, possono succedere tante cose. Noi pensiamo partita dopo partita. Alla fine vedremo il vero livello della squadra e speriamo di essere in alto in classifica. Continueremo a lavorare per vincere le partite".

L’obiettivo, dunque, resta chiaro: "Il traguardo del Monaco è qualificarsi alla Champions League". Un approccio prudente per una squadra che, intanto, sogna di continuare a sorprendere.