"Non sai quanto ci sei mancato ieri sera": tutto il dolore di Messi per l'assenza del papà

Mentre Lionel Messi ha ufficialmente messo fine alla sua avventura internazionale con l'Argentina, il leggendario capitano dell'Albiceleste ha condiviso un nuovo messaggio. Particolarmente toccante questa volta, che non ha nulla a che fare con la sua carriera calcistica ma con la perdita di un suo caro.

Pensa a chi è lassù

Dopo aver ricevuto una splendida manifestazione d'affetto e riconoscimento da parte di Cristiano Ronaldo, l'otto volte Pallone d'Oro questa volta ha rivolto un pensiero a suo padre Jorge Messi, morto a 68 anni e di recente, che da tempo combatteva contro una malattia. In una storia su Instagram (in allegato), Messi gli ha reso un nuovo omaggio dopo la lettera d'addio post-partita con il Benin ieri notte. Poche parole, semplici, ma particolarmente forti: "Non sai quanto ci sei mancato ieri sera".

Perdita dolorosa

La scomparsa di suo padre aveva profondamente segnato la Pulce, che aveva ammesso di non sapere se sarebbe stato capace di continuare a giocare a calcio dopo questa prova. Eppure, il 39enne è tornato in campo e ha offerto una nuova prestazione eccezionale per la sua ultima partita con l'Argentina contro il Benin. Autore di due assist e di un gol su rigore nella vittoria per 3-0, ha chiuso il capitolo con l'Albiceleste nel migliore dei modi sul piano sportivo. Da campione del Mondo. Anche se la tristezza resta immensa per chi sente evidentemente il vuoto di una figura tanto centrale nella sua vita.