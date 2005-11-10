Tutti pazzi per JJ Gabriel: Real e Barcellona si sfidano il gioiello dello United, ma ci sono altri big

Real Madrid e Barcellona sono pronte a scatenare una vera e propria asta di mercato per accaparrarsi JJ Gabriel, giovanissimo talento attualmente in forza al Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport DE, i due colossi del calcio spagnolo starebbero preparando offerte di primissimo livello per convincere la stella dei Red Devils a sposare il loro progetto sportivo.

Un'offerta economica da capogiro

Sia la dirigenza dei Blancos sia quella catalana stanno lavorando ai dettagli di un pacchetto economico di assoluto rilievo. Le proposte in cantiere non riguardano solo uno ingaggio di alto profilo, ma prevedono anche ricchi bonus legati alle prestazioni e sostanziosi incentivi al momento della firma, nel tentativo di sbaragliare la concorrenza.

Ci sono anche Bayern Monaco e PSG

La corsa al giocatore, tuttavia, non si limita al Clasico spagnolo. La testata tedesca sottolinea infatti come la concorrenza sia folta e di primissima fascia: anche il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain restano vigili e pienamente in corsa, pronti a fare la loro mossa per inserirsi nell'operazione e soffiare il talento al Manchester United.