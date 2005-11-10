Pires incorona Olise: "È un giocatore fantastico, mi impressiona il suo atteggiamento"

Il rendimento di Michael Olise non passa inosservato. Anche chi ha scritto pagine importanti della storia dei Bleus si è accorto della crescita del talento del Bayern Monaco e, in occasione del proprio giubileo organizzato a Metz, Robert Pires ha parlato dell’attualità della nazionale francese, soffermandosi proprio sul classe 2001, grande protagonista dell’ultima sosta internazionale.

Olise ha vissuto giorni da protagonista assoluto con la maglia della Francia, realizzando quattro gol in quattro partite e diventando uno degli uomini più importanti della nuova gestione targata Zinedine Zidane. Un impatto che ha convinto anche l'ex esterno dell'Arsenal, che ha elogiato soprattutto la mentalità del giocatore: "Quando conosci il giocatore e vedi quello che fa da anni con il Bayern e con la Francia, capisci che è semplicemente un calciatore fantastico. Può giocare a destra oppure da numero 10. È un lavoratore, uno che gioca per la squadra", ha spiegato.

Pires ha poi sottolineato il cambio di atteggiamento mostrato dal talento francese: "Si è messo nella condizione di pensare: 'Farò male al mio avversario'. E in più ci è riuscito. Sono davvero ammirato, perché è un giocatore che mi piace molto, in una posizione che conosco alla perfezione". Parole importanti da parte di un ex campione che proprio in quel ruolo ha costruito gran parte della propria carriera. Per Olise, intanto, il percorso di consacrazione ai massimi livelli sembra essere appena iniziato