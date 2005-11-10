Il Portogallo teme l'effetto economico dell'addio di CR7: interviene il ministro Almeida

Il caso Ronaldo continua a far discutere. Il fuoriclasse portoghese ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese qualche giorno fa, alimentando interrogativi sul suo rapporto con la selezione e sulle possibili conseguenze della sua assenza. A intervenire sulla vicenda è stato Manuel Castro Almeida, ministro dell'Economia e della Coesione territoriale, che ha sottolineato l'importanza del ruolo di Ronaldo anche dal punto di vista dell'immagine internazionale del Paese. Pur precisando di non avere gli elementi per giudicare la scelta tecnica di Jorge Jesus, il ministro ha ammesso che un futuro senza il capitano rappresenterebbe una perdita significativa per il Portogallo.

"Sarebbe positivo se il Portogallo potesse continuare a contare su questa risorsa. Cristiano Ronaldo ha un impatto enorme sulla proiezione e sulla valorizzazione del marchio Portogallo. È la persona più conosciuta del nostro Paese: molte persone conoscono il Portogallo proprio grazie a Cristiano Ronaldo", ha dichiarato Almeida ai microfoni di Now Canal.